Стало известно, в какую воронежскую больницу будут отвозить пациентов с «омикроном»

Пациентов с "омикроном" будут принимать в БСМП № 8. Фото с сайта bsmp8.zdrav36.ru Фото: другой источник.

Воронежцев и гостей нашей области, у которых диагностируют «омикрон», будут госпитализировать в БСМП № 8. Больница располагается в микрорайоне Машмет по адресу: улица Ростовская, 90.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что коечный фонд для больных «омикроном» ничем не отличается от обычного для ковидных пациентов. На данный момент в Воронежской области свободны 30 процентов мест для зараженных коронавирусом. Их держат с запасом, на случай всплеска заболеваний в новогодние праздники.

Туристов, либо студентов воронежских вузов, вернувшихся из стран Африки либо из Гонконга, где сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусом, в сопровождении полицейских собираются помещать в обсерватор. Вот только пока этот медицинский изолятор не открылся, сейчас определяют место для него.

На данный момент больных с «омикроном» в Воронежской области нет. Но, учитывая их большое количество в Москве, новый штамм опасной заразы в нашем регионе может появиться уже в ближайшее время.