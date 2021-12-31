В Воронеже перед Новым годом образовались огромные очереди в гипермаркетах

Залы "Окея" вечером 30 декабря были забиты покупателями. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

Вечером в четверг, 30 декабря, многие воронежцы ринулись закупаться к Новому году. Фото огромной очереди в гипермаркете «Окей» на улице Шишкова разместили в паблике «Мой и твой Воронеж». К сожалению, в очереди по крайней мере половина людей стоит без масок. Да и социальную дистанцию не очень-то соблюдают.

Напомним, пик новой волны коронавируса в Воронежской области идет на спад. Однако эпидемиологи опасаются, не будет ли новый всплеск после новогодних праздников, когда количество контактов неизбежно возрастет. Учитывая то, что элементарные правила профилактики ковида соблюдают далеко не все, беспокойство врачей вполне понятно.