Более 150 тысяч жителей Воронежской области победили коронавирус

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 855 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Воронежской области скончались еще 16 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За это же время 291 человек заболел, а выздоровели – 1302.
Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 855 человек, выздоровели – 150 747, умерли – 6 878.
Тем временем за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 6087 жителей региона.