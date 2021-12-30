Более 150 тысяч жителей Воронежской области победили коронавирус

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 855 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Воронежской области скончались еще 16 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За это же время 291 человек заболел, а выздоровели – 1302.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 855 человек, выздоровели – 150 747, умерли – 6 878.

Тем временем за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 6087 жителей региона.