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Здоровье30 декабря 2021 9:14

Более 150 тысяч жителей Воронежской области победили коронавирус

Тем временем за минувшие сутки в регионе 291 человек заболел COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 855 человек.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 855 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Воронежской области скончались еще 16 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За это же время 291 человек заболел, а выздоровели – 1302.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 855 человек, выздоровели – 150 747, умерли – 6 878.

Тем временем за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 6087 жителей региона.