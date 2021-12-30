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Общество30 декабря 2021 16:03

Ребята из воронежской школы подготовили подарки для одиноких стариков

Гостинцы к Новому году получат пенсионеры из домов престарелых
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото предоставлено организаторами акции

Фото предоставлено организаторами акции

Ребята из детского объединения школы №13 «Росток» перед Новым годом решили сделать подарки одиноким бабушкам и дедушкам из домов престарелых. Школьники заботливо собрали для пенсионеров сладкие подарки, но и написали открытки с добрыми пожеланиями к празднику.

Собранные ребятами гостинцы передали волонтерам для доставки адресатам.

Новый год и Рождество - праздники, когда принято помогать больным и обездоленным людям. Но в этом году из-за пандемии благотворительная акция помощи ребятам из детдомов и интернетов "Елка желаний" собрала гораздо меньше подарков, чем в предыдущие годы.