Ребята из воронежской школы подготовили подарки для одиноких стариков

Фото предоставлено организаторами акции

Ребята из детского объединения школы №13 «Росток» перед Новым годом решили сделать подарки одиноким бабушкам и дедушкам из домов престарелых. Школьники заботливо собрали для пенсионеров сладкие подарки, но и написали открытки с добрыми пожеланиями к празднику.

Собранные ребятами гостинцы передали волонтерам для доставки адресатам.

Новый год и Рождество - праздники, когда принято помогать больным и обездоленным людям. Но в этом году из-за пандемии благотворительная акция помощи ребятам из детдомов и интернетов "Елка желаний" собрала гораздо меньше подарков, чем в предыдущие годы.