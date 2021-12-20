В Воронеже благотворительная "Елка желаний" осталась без подарков

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Ежегодно перед Новым годом в торговых центрах Воронежа появляются «Елки желаний», украшенные конвертами с письмами Деду Морозу. В них воспитанники интернатов и детдомов города просят волшебника исполнить их мечту. Обычно ребята просят игрушку или гаджет. Смысл акции от благотворительного фонда «Общие дети» в том, чтобы любой посетитель прочитать письмо и исполнить мечту ребенка. Положив в мешок Деда Мороза подарок, он снимает с елки конверт. Но в этом году на новогодних деревьях осталось очень много неисполненных желаний. Об этом рассказала одна из посетительниц ТЦ «Армада».

- Раньше я мимо проходила, не обращала внимание, но мой сын, узнав про акцию, попросил поучаствовать, - рассказала она в воронежской группе соцсети «Вконтакте». -Мы сняли конверт, прочитали письмо, купили подарок. Но смотрю, сын расстроился, чуть не плачет. В чем дело, говорю, а он мне: «Посмотри мама, сегодня последний день акции (19 декабря), а сколько на елке несбывшихся желаний осталось, как много конвертов»...

По мнению воронежцйев, всему виной падение доходов горожан и введение системы QR-кодов: в торговых центрах сейчас гораздо меньше посетителей, чем в прошлом году.