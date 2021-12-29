В Советском районе Воронежа появится новый 25-этажный дом

Строительство 25-этажного дома продлится до конца 2023 года. Фото: из архива «КП»

В Советском районе Воронеже, недалеко от торгового центра «Юго-Запад» начали строительство 25-этажного жилого комплекса. Занимается этим группа компаний «Бик» предпринимателя Дмитрия Большакова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Черноземье».

Новый жилой комплекс будет рассчитан на 360 квартир. Под домом будет двухуровневый подземный паркинг на 160 машин. Здание строят на площади в 1,1 гектара. Сдать в эксплуатацию жилой комплекс планируют в конце 2023 года. Работы, предположительно, обойдутся в 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, активное строительство вскоре развернется еще в трех местах Воронежа. В частности, на переулке Вишневом и улице Чапаева в Ленинском районе. А также на улицах Беговой в Коминтерновском и Ленинградской в Левобережном районе. Там сначала снесут ветхие дома, а потом построят многоэтажки.