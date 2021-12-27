В Воронеже снесут ветхий квартал в Ленинском районе

К началу 2027 года победитель торгов должен будет снести 21 дом и расселить жильцов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронеже пройдут торги, на которых определят застройщика ветхого квартала в Ленинском районе. Их победитель обязан будет сначала снести старые дома, а потом возвести новые.

Под снос попадет 21 одноэтажный дом на улице Чапаева и переулке Вишневый. Два из них - №№ 7 и 13 на переулке Вишневом - признаны аварийными. Их должны снести в первую очередь – до конца 2022 года, а жильцов переселить. Остальные дома нужно будет убрать до 1 января 2027 года. Их жильцам, естественно тоже должны найти новые квартиры. А уже к началу 2030 года квартал нужно застроить новыми домами.

Всего под многоэтажное строительство победителю торгов отдадут 4,2 гектара земли. Начальная цена аукциона – 4,7 миллиона рублей.

Ранее в городской администрации выставили на торги право застройки ещё двух ветхих кварталов - в районе улицы Беговой в Коминтерновском районе и в районе улицы Ленинградской в Левобережном районе.