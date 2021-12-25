На Беговой в Воронеже на месте ветхого квартала появятся новые многоэтажки

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже приступили к поиску подрядчика, который займется застройкой ветхого квартала на улице Беговой. Информация о назначении торгов появилась на сайте городской администрации.

Победитель получит право на реновацию территории. Для этого надо расселить жильцов до конца 2023 года, а затем снести старые двухэтажки.

Затем необходимо будет озаботится инженерными коммуникациями. На прокладку новых дается четыре года. А к 2030 году застройщику требуется полностью завершить строительство современных многоквартирных жилых домов.

На торгах по реновации начальная стоимость контракта составляет 8,7 млн рублей. Победитель определится после новогодних праздников 25 января.