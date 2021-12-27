В новогоднюю ночь воронежцы смогут уехать домой на 27 автобусных маршрутах

Жители и гости Воронежа, которые захотят встретить Новый год у главной городской елки на площади Ленина, смогут уехать по домам после полуночи на городских автобусах 27 маршрутов. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе мэрии.

Транспорт будет ходить по отдельному, продленному графику – с 23.00 пятницы, 31 декабря, до 3.00 субботы, 1 января. Речь идет об автобусах №№ 3В, 5А, 6, 8, 9КА, 9КС, 10А, 14В, 26А, 37А, 41, 47, 49, 49Б, 50, 52, 58В, 60Б, 70М, 80, 90, 105, 108А, 113, 113КТ, 113КШ и 122.

– Обслуживание направлений будет осуществляться дежурными графиками со средним интервалом движения около 40 минут. Отследить движение автобусов в режиме реального времени можно с помощью приложений «Яндекс. Карты и транспорт» и других сервисов, – пояснили в горадминистрации.

Как мы уже писали ранее, главную городскую площадь откроют для празднования Нового года 31 декабря в 10.00. Праздничная программа начнется с 18.00. Кстати, посещать катки и саму площадь Ленина можно будет без QR-кода.