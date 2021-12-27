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Общество27 декабря 2021 13:19

В Воронеже на площади Ленина не будут проверять QR-коды

Без них можно будет посещать катки и «Сказочный домик»
Евгения ФРОЛОВА
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На главные бесплатные городские катки на площади Ленина в Воронеже можно проходить без QR-кода. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 27 декабря.

Также их не нужно будет предъявлять посетителям «Сказочного домика» (зона, где расположено кафе и прокат инвентаря).

QR-код потребуют, если посетитель будет пользоваться услугами кафе не на вынос.

– При входе на оставшуюся часть территории площади проверка QR-кодов и измерение температуры тела проводиться не будут. А соблюдение масочного режима будет контролироваться лишь при температуре воздуха выше ноля градусов, 0 пояснили в горадминистрации.

Напомним, 31 декабря и 1 января площадь Ленина будет работать с 10 утра до 3 часов ночи. А с 1 января по 7 января с 10 утра до 10 вечера.