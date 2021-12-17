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Общество17 декабря 2021 5:26

Новогодние гуляния в центре Воронежа продлятся до трех часов ночи

В то же время никакого массового празднества не будет, можно будет только походить возле елки и сфотографироваться со сказочными персонажами
Юрий КОЗЛОВ
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На площади Ленина почти все уже готово к Новому году.

На площади Ленина почти все уже готово к Новому году.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ночь с 31 декабря на 1 января воронежцев и гостей города, скорее всего, пустят на площадь Ленина без QR-кодов. До трех часов ночи можно будет полюбоваться на светящуюся елку, которой в этом году исполнилось пять лет, и сфотографироваться на память с фигурками из сказок «Щелкунчик» и «Снежная королева».

Кроме того, на сцене появятся Дед Мороз со Снегурочкой. А рядом установят экран, где в течение всех новогодних праздников будут транслировать поздравления и праздничные ролики.

С 1 по 7 января площадь будет работать с 10 до 22 часов, а на ночь закрываться. Подробнее о том, как в центре Воронежа готовятся к встрече Нового года, смотрите здесь.