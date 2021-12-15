В Новый год в Воронеже встретятся "Снежная Королева" и "Щелкунчик"

Главное украшение площади уже готово к празднику Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На площади Ленина завершился монтаж главной новогодней елки Воронежа. Два искусственных катка готовы к залитию льда, установлен павильон для переодевания и кафе. Со склада доставили декоративные элементы, а также завезли 4-метровые ели для праздничного оформления площади.

В этом году, по словам оформителей, в убранстве площади Ленина используют декорации двух прошлых лет, совместив две новогодние концепции – «Щелкунчик» и «Снежная королева». Перед новым сезоном элементы прошли серьезную подготовку, ремонт и реставрацию. Их укрепили, восстановили утраченные элементы и заново покрасили.

СТАРЫЕ СКАЗКИ НА НОВЫЙ ЛАД

Представитель фирмы-подрядчика рассказал, что старые объекты расставят по-новому, появятся новые фигуры Кая и Герды. А у Снежной королевы обновили трон.

Натуральные ели, как и в предыдущие годы, разместят по периметру площади. Для их оформления закупили 1300 метров новых гирлянд. Организаторы пообещали, что инсталляций и фотозон будет достаточно, чтобы все посетители смогли сфотографироваться на память с понравившимся героем.

- Вариант с объединением двух сказок поддержали горожане, на наш взгляд это интересная идея, - рассказал Валентин Босенко, заместитель руководителя городского управления культуры. – Площадь Ленина откроется для посетителей 31 декабря в 10 часов утра и будет работать до 3 часов 1 января.

В этом году елку будут зажигать, а на сцене появятся Дел Мороз со Снегурочкой, рядом установят экран, где в течение всех новогодних праздников будут транслироваться поздравления и праздничные ролики.

С 1 по 7 января площадь будет работать с 10 до 22 часов, а на ночь - закрываться.

Декорации уже завезли Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

БЕЗ QR-КОДОВ, НО В МАСКАХ

Режим и организация работы площади будут зависеть от решения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса и эпидобстановки. Скорее всего, посетителей будут пускать без QR-кодов. Масочный режим могут ввести в том случае, если температура поднимется до нуля градусов и выше. Все подробности станут известны ближе к Новому году.

ЮБИЛЕЙ ЕЛКИ

Воронежская елка в этом году отметил юбилей – ей исполнится пять лет. Искусственное дерево мэрия приобрела к празднованию 2017 года за 7,2 миллиона рублей. Конечно, неоднократные монтаж-демонтаж, складывание и хранение, а также морозы и осадки не добавляют ели красоты. Со временем некоторые украшения потеряли былое великолепие, а веточки и хвоя потрепались. Мы поинтересовались, не планирует ли мэрия покупку новой елки.

- Такое решение должно приниматься на основании анализа, - ответил Валентин Босенко. – По итогам этого нового года балансодержатель проведет такой анализ и доложит о техническом состоянии елки. Если оно будет признано неудовлетворительным, возможно, этот вопрос будут рассматривать. Наша елка уникальная и, думаю, у нее еще есть возможность порадовать горожан. А вышедшие из строя элементы можно заменить.