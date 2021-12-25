Перевозчик окажет матпомощь воронежской пенсионерке, зажатой дверью автобуса

фото - ГУ МВД по Воронежской области

Транспортная компания готова оказать материальную поддержку пассажирке, которая получила травмы в маршрутке 14В. С представителем пострадавшей уже ведется диалог по этому поводу. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 25 декабря.

Инцидент произошел 22 декабря. На улице Лебедева 73-летней женщине при высадке пассажиров из маршрутки дверями зажало ногу. Женщина упала и получила травмы. Ее госпитализировали.

В мэрии рассказали, что водитель оказал помощь пассажирке, а информацию об инциденте передали в ГИБДД. По результатам проверки будет принято решение о том, какая именно ответственность последует для водителя.

– Руководством транспортной компании также проведены внеплановые инструктажи со всем водительским составом о необходимости соблюдения правил пассажирских перевозок и дорожного движения, – пояснили в мэрии.