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Происшествия24 декабря 2021 15:38

В Воронеже водитель маршрутки зажал дверями пожилую женщину

Она получила травмы, потребовалась госпитализация
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские выясняют, почему водитель не заметил выходившую пассажирку.

Полицейские выясняют, почему водитель не заметил выходившую пассажирку.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В полиции сообщили о ЧП, случившемся в одной из воронежских маршруток в среду, 22 декабря. В 13.05 у дома № 2/6 на улице Лебедева 52-летний воронежец, руливший «ЛИАЗом» маршрута № 14В при высадке пассажиров на остановке зажал дверями выходившую 73-летнюю пассажирку, жительницу Воронежа. Пожилая женщина потеряла равновесие и упала. Она получила такие серьезные травмы, что ее отвезли в больницу.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины этого ЧП в маршрутке. В частности, почему водитель так не вовремя закрыл дверь автобуса.