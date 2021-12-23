Воронежским кафе и ресторанам разрешили работать в ночное время

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежским заведениям общепита разрешили работать в ночное время – с 23:00 до 6:00. Информация об этом появилась в телеграм-канале правительства Воронежской области 23 декабря.

Там отметили, что решение было принято губернатором Александром Гусевым после того, как областным властям поступил ряд обращений от воронежских рестораторов. Правда, при работе заведений общепита необходимо будет соблюдать ряд действующих ограничений. При рассадке посетителей должна соблюдаться дистанция, вход строго по QR-кодам. Также в кафе и ресторанах требуется наличие средств дезинфекции.

Напомним, ранее 27 рестораторов обратились с письмом к губернатору Александру Гусеву. Они попросили разрешить работу их заведений после 23.00. Среди подписавших документ были – Сергей Слабунов (15/86, Белый Колодец, Сабуров Hall), Николай Шалыгин (ресторан «Гармошка»), Михаил Меркулов (бар «Хлам», пельменная «Папин Сибиряк»). Иначе, как пожаловались бизнесмены, им придется закрыть торговые точки.