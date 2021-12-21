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Общество21 декабря 2021 9:57

27 воронежских бизнесменов попросили губернатора разрешить ночную работу ресторанов и кафе

Иначе, как они считают, эти заведения скоро придется закрыть
Олег КУЗНЕЦОВ
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Закрываясь на ночь, развлекательные заведения Воронежа теряют значительную часть прибыли.

Закрываясь на ночь, развлекательные заведения Воронежа теряют значительную часть прибыли.

Фото: Иван МАКЕЕВ

27 рестораторов обратились с письмом к губернатору Александру Гусеву. Они попросили разрешить работу их заведений после 23.00. Среди подписавших документ такие известные в Воронеже люди как Сергей Слабунов (15/86, Белый Колодец, Сабуров Hall), Николай Шалыгин (ресторан «Гармошка»), Михаил Меркулов (бар «Хлам», пельменная «Папин Сибиряк»).

Меркулов даже написал отдельное сообщение Александру Гусеву в соцсети. В нем он заявил:

- Заболеваемость падает, легкость омикрона пока обнадеживает. Верните нам Новый год!

Если возвратиться к письму, то там, в частности, говорится о том, что жители Воронежской области 31 декабря получают гораздо больший шанс заразиться, если будут снимать для празднования какие-нибудь дачные домики или коттеджи. Там их точно проконтролировать никто не может. В отличие от воронежских ресторанов и кафе, где систему пропуску по QR-кодов ввели уже достаточно давно. И там, как заявляют бизнесмены, привиты около 80 процентов сотрудников. Как крайний аргумент, рестораторы привели соображение, что если они и дальше будут терять прибыль такими темпами, то их заведениям придется закрыться.