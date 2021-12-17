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Происшествия17 декабря 2021 11:16

В Воронеже прокуратура взяла на контроль ДТП с маршруткой, в котором пострадала пенсионерка

В «ГАЗель» врезался «УАЗ»
Юрий КОЗЛОВ
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Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Левобережного района взяли под контроль полицейское расследование обстоятельств ДТП, случившегося в микрорайоне Никольском 16 декабря в 7.35.

Напомним, на улице 6-й Стрелковой дивизии 71-летний воронежец, руливший «УАЗом», видимо, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в пассажирский микроавтобус - «ГАЗель» маршрута № 39. В аварии получила травмы 68-летняя жительница Воронежа. Пенсионерка попала в больницу.