В Воронеже прокуратура взяла на контроль ДТП с маршруткой, в котором пострадала пенсионерка

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Левобережного района взяли под контроль полицейское расследование обстоятельств ДТП, случившегося в микрорайоне Никольском 16 декабря в 7.35.

Напомним, на улице 6-й Стрелковой дивизии 71-летний воронежец, руливший «УАЗом», видимо, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в пассажирский микроавтобус - «ГАЗель» маршрута № 39. В аварии получила травмы 68-летняя жительница Воронежа. Пенсионерка попала в больницу.