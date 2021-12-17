В Воронеже «УАЗ» врезался в маршрутную «ГАЗель»: ранена женщина

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 16 декабря, в 7.35 в микрорайоне Никольское центре у дома № 2А по улице 6-й Стрелковой Дивизии случилась авария. 71-летний водитель «УАЗ-31514», местный житель, ехавший со стороны улицы Дубровина в направлении Ратной, вылетел на встречную полосу. Там его машина врезалась в «ГАЗель» 39-го маршрута, которой управлял 63-летний воронежец.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В аварии получила травмы 68-летняя местная жительница, ее отвезли в больницу, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Всего 16 декабря случилось 125 ДТП, из них 90 – в Воронеже, 33 - на дорогах в районах, 2 – на федеральных трассах. В семи авариях два человека погибли, девять получили травмы. Задержаны 13 пьяных водителей. Еще 16 автолюбителей остановили за движение по встречной полосе. 36 водителей получат штрафы за то, что ехали на красный свет.