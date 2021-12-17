За сутки в Воронежской области избавились от ковида 889 человек

Освободившихся ковидных коек становится все больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санитарные врачи рассказали о количестве выздоровевших от COVID-19 за сутки. По данным на утро пятницы, 17 декабря, их стало больше еще на 889 человек. Напомним, на начало дня четверга, 16 декабря, от ковида избавилось меньше народу – 839 наших земляков.

Темпы возрастания количества выздоравливающих впечатляют. Еще относительно недавно за сутки их было чуть больше 200, а теперь регулярно ковид побеждают в полтора раза больше людей, чем им заражаются.

Всего за время пандемии ковида с этой очень опасной болезнью справился 135 541 житель Воронежской области.