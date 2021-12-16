Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 декабря 2021 9:53

В Воронежской области за сутки выявили 532 больных коронавирусом

Умерли от осложнений еще 37 человек с подтвержденным диагнозом
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Воронежской области продолжается снижение суточного прироста больных коронавирусом. По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом в Воронежской области, к утру 16 декабря ковид выявили еще у 532 жителей региона. Всего с начала эпидемии заболели 187 958 человек.

Выздоровели 839 человек, что также свидетельствует об улучшении эпидситуации. Общее количество выздоровевших пациентов к этому дню достигло 134 652.

Общее количество жертв болезни составляет 9 721. Из них у 6 427 заболевание подтверждено лабораторно. За минувшие сутки умерли 37 пациентов с подтвержденным ковидом.