В Воронежской области за сутки выявили 532 больных коронавирусом

В Воронежской области продолжается снижение суточного прироста больных коронавирусом. По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом в Воронежской области, к утру 16 декабря ковид выявили еще у 532 жителей региона. Всего с начала эпидемии заболели 187 958 человек.

Выздоровели 839 человек, что также свидетельствует об улучшении эпидситуации. Общее количество выздоровевших пациентов к этому дню достигло 134 652.

Общее количество жертв болезни составляет 9 721. Из них у 6 427 заболевание подтверждено лабораторно. За минувшие сутки умерли 37 пациентов с подтвержденным ковидом.