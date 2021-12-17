В Воронежской области от коронавируса умерли еще 57 человек

Каждые сутки несколько десятков жителей Воронежской области, лежащих под аппаратами ИВЛ, уходят в мир иной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи предоставили информацию о новых смертях от COVID-19. По данным на утро пятницы, 17 декабря, от этой жуткой болезни умерли еще 57 человек.

Напомним, с некоторых пор впрямую о числе умерших не сообщают. Для их вычисления нужно прибегнуть к нехитрому арифметическому действию. На утро четверга, 16 декабря, смертей было 9 721, теперь их стало 9 778. Посчитать, сколько их прибавилось, нетрудно.

Отдельно санитарные врачи сообщают о жертвах ковида, у которых заболевание обнаружили во время ПЦР-теста. Их 43. Получается, что у остальных 14-ти клинические признаки коронавируса нашли во время исследования КТ.