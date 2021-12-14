Воронежцев предупредили о гололеде на дорогах

Фото предоставлено мэрией Воронежа

Из-за погодных перепадов в Воронеже рано утром, 14 декабря, мелкая морось покрыла асфальт на улицах и плитку на тротуарах. От этого на некоторых участках образовался гололед. В пресс-службе городской администрации попросили водителей и пешеходов быть внимательнее.

– Это вызвало необходимость отработки и дорог, и тротуаров. Комбинаты работают, тем не менее, очень просим горожан быть аккуратными и внимательными в этот период – как водителей, так и пешеходов, пояснили в мэрии.

Ранее воронежский гидрометцентр прогнозировал, что сегодня, во вторник, дневная температура будет около 1-2 градусов мороза. А в среду придет циклон и потеплеет до нуля. К концу недели ожидается даже снег с дождем.