С четверга в Воронеже пойдет снег с дождем

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С середины декабря в Воронеже вступит в свои права зима. С начала рабочей недели днями будет держаться легкий морозец, усиливающийся ночью. А к концу недели закружатся снежинки, сообщают воронежские синоптики.

Согласно данным Воронежского гидрометцентра, в понедельник и вторник дневная температура будет около 1-2 градусов мороза, пасмурно. В среду придет циклон и потеплеет до нуля. И в четверг, 16 декабря, юго-западный ветер принесет снег. В пятницу ожидается даже снег с дождем, потеплеет до +1. Осадки продлятся до конца недели и захватят следующую.