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Общество13 декабря 2021 16:25

Чиновники рассказали, как идет ремонт воронежских подземных переходов

Близки к завершению работы только на улице Ворошилова
Олег КУЗНЕЦОВ
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Еще недавно подземный переход на Московском проспекте выглядел совсем мрачно.

Еще недавно подземный переход на Московском проспекте выглядел совсем мрачно.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На городской планерке мэру Вадиму Кстенину доложили о ходе ремонта подземных переходов.

Подземные переходы на Московском проспекте и проспекте Революции (у здания ЮВЖД) приводят в современный вид в рамках концессионного соглашения. В переходе у опорного университета нанесли штукатурку на стены, сделали навесы над входными группами, положили плитку на полу и на стенах, провели монтаж конструкций торговых точек. Начали делать потолочные панели и электрооборудования на основном проходе. А вот на проспекте Революции к работам пока еще не приступили. Пока еще реконструкция этого перехода находится на стадии согласования.

Переход у опорного университета должны привести в современный вид к концу июня 2022 года. А у здания ЮВЖД реконструкцию планируют закончить к декабрю 2022 года.

В переходах на улицах Ворошилова и Димитрова ремонт идет за счет городской казны. На остановке «Механический завод» выполнили все основные монтажные работы, сделали вентилируемый фасад, уложили плитку на лестнице и на полах, идут работы по восстановлению дорожного покрытия и гидроизоляции. Планируют, что работы завершат в ближайшее время.

Ремонт пешеходного перехода на Димитрова сделан более чем на половину: там разбирают ступени, демонтируют стяжку, расчищают потолок, делают вентилируемый фасад и укладывают плитку на полах.