В Воронеже мэрия нашла подрядчика для реконструкции двух подземных переходов

Четыре воронежских перехода в скором времени должны преобразиться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состоялись торги на проведение реконструкции подземных переходов на улицах Ворошилова и Димитрова. На аукционе рассматривали только одну заявку – ООО «Делк». Эту организацию и признали победителем. До 9 августа с подрядчиком заключат контракт.

Ранее эти два перехода хотели отдать в концессию, но желающих не нашлось. Тогда мэр Вадим Кстенин распорядился привести их в порядок за счет городского бюджета. На эти цели выделили 15,1 миллиона рублей. 10,4 из них пойдут на ремонт перехода на улице Ворошилова, 4,7 – на перекресток Димитрова-Волгоградской. Их в итоге и освоит ООО «Делк».

Напомним, в феврале 2020 года завершилась реконструкция перехода у цирка. Там как раз его отдали в концессию. Это такая процедура, когда имущество переходит в пользование бизнеса временно, на оговоренный соглашением срок. Все это время концессионер содержит объект, обеспечивает там чистоту и порядок, а после окончания срока собственность, которая не перестает быть муниципальной, возвращается в казну.

В концессию после завершения реконструкции перехода у цирка, признанной удачной, отдали еще два: у «Политеха» на Московском проспекте и у ЮВЖД. В итоге уже определены четкие сроки завершения работ. Переход у опорного университета должны привести в приличный вид к концу июня 2022 года. А у ЮВЖД реконструкцию планируют закончить к декабрю 2022 года.