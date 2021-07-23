В Воронеже начали искать подрядчика на ремонт двух подземных переходов

Два перехода должны отремонтировать на деньги из городского бюджета к концу 2021 года. Фото: из архива «КП»

В мэрии начали поиск подрядчика на ремонт подземных переходов на улице Ворошилова и перекрестке улиц Димитрова и Волгоградская. К сожалению, они не привлекают внимание инвесторов из-за небольшой площади. Поэтому мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил найти деньги и провести их ремонт за счет городского бюджета. В четверг, 22 июля, были объявлены торги на право провести эти работы.

– Мы не можем оставить объекты в таком состоянии, потому что ими каждый день пользуются люди, - мотивировал свое решение Вадим Кстенин. - Поэтому выделили 15,1 миллиона рублей. 10,4 из них пойдут на ремонт перехода на улице Ворошилова, 4,7 – на перекресток Димитрова-Волгоградской. Сейчас сложно искать подрядчиков из-за роста стоимости стройматериалов. Тем не менее, надеюсь, что на торги выйдут участники, и мы определим победителя, которому предстоит выполнить устройство гидроизоляции, ремонт систем электроснабжения, строительные и другие работы в переходах. Ставим задачу - чтобы к концу 2021 года воронежцы получили обновленные объекты.

Вообще состояние городских подземных переходов давно вызывает беспокойство. Их долго не ремонтировали из-за недостатка денег, а любые попытки сдать помещения в них в аренду не приводили к сохранению объектов и поддержанию в них порядка. А вот опыт реконструкции перехода у цирка, отданного в концессию, был признан удачным. Поэтому на Московском проспекте и проспекте Революции решили эту практику повторить.

Как сообщили в мэрии, на Московском проспекте сейчас уже начались подготовительные работы, проектно-сметная документация на это сооружение находится на утверждении в госэкспертизе. По концессионному соглашению полное обновление перехода у Воронежского государственного технического университета должно завершиться к концу июня 2022 года.

По переходу на проспекте Революции на данный момент концессионер ведет разработку проектно-сметной документации. Его реконструкция должна завершиться в декабре 2022 года.

Напомним, понятие концессия предусматривает следующую процедуру. Имущество переходит в пользование бизнеса временно, на оговоренный соглашением срок. Все это время концессионер содержит объект, обеспечивает там чистоту и порядок, а после окончания срока собственность, которая не перестает быть муниципальной, возвращается в казну.