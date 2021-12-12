В Воронежской области столкнулись две «Лады»: ранены оба водителя

На скорой в больницу увезли обоих водителей. Фото: из архива «КП»

В субботу, 11 декабря, в 20.12 в селе Марченковка Ольховатского района случилась авария.

- 53-летний водитель «девятки» не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он врезался в «десятку», за рулем которой находился 57-летний мужчина. Оба водителя получили травмы, потребовавшие госпитализации, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Одного из водителей из изрядно побитой машины удалось достать только при помощи специалистов МЧС.

Напомним, в тот же день в Терновском районе 39-летний водитель «Хендай-Солярис» вылетел в кювет и врезался в дерево. В больницу попал он сам и два его пассажира: 19-летний парень и 50-летний мужчина.