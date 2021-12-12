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Происшествия12 декабря 2021 12:15

В Воронежской области иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево: трое ранены

ДТП случилось в Терновском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Водителя "Хендая" и двух его пассажиров отвезли в больницу.

Водителя "Хендая" и двух его пассажиров отвезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

В субботу, 11 декабря, в 23.11 на 23 километре дороги Курск-Борисоглебск-Терновка случилась авария.

- 39-летний водитель «Хендай-Солярис» не справился с управлением машиной и вылетел в кювет, где столкнулся с деревом. В аварии получил травмы он сам и два его пассажира: 19-летний парень и 50-летний мужчина. Всех троих отвезли в больницу, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, в тот же день в 16.30 в Рамони на улице Айдаровской 34-летний водитель 14-й «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу-Приору». Предполагаемый виновник аварии получил травмы, потребовавшие госпитализации. При этом для того, чтобы передать его медикам, сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать мужчину из покореженной машины с помощью спецсредств.