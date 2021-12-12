Под Воронежем столкнулись две «Лады»: один из водителей попал в больницу

Капоты обеих машин сильно смяты. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 11 декабря в 16.30 в Рамони на улице Айдаровской случилась авария. По данным регионального ГУ МВД, 34-летний водитель 14-й «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу-Приору».

Пришлось вызывать сотрудников МЧС, чтобы вытащить водителя «14-й» из покореженной машины. После того, как это удалось сделать, мужчину на скорой отвезли в больницу. 44-летний водитель «Лады-Приоры», по предварительным данным, серьезных травм не получил.

Полицейские выясняют, почему пострадавший водитель не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу.