Воронежский СК проверяет загадочное исчезновение парня во время пикника

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полтора месяца назад, 22 октября, в лискинском селе Щучье при загадочных обстоятельствах исчез 27-летний молодой человек. Его до сих пор не нашли. Воронежское управление СК начало проверку. Об этом сообщили в ведомстве.

Известно, что в тот день Александр Литовский вместе с компанией друзей отправился на пикник на природу. Но он исчез почти сразу же, как только прибыли на место. Самостоятельные поиски не увенчались успехом, к ним подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

На природу Александр оделся по-походному – синий свитер, серая куртка, черные джинсы и черные кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Александра Литовского, сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или 112.