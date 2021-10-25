В Воронежской области при загадочных обстоятельствах во время пикника исчез парень

Ориентировка волонтеров

В лискинском селе Щучье в пятницу, 22 октября при загадочных обстоятельствах исчез 27-летний молодой человек. Известно, что Александр Литовский вместе с компанией друзей отправился на пикник на природу. Но споле того, как они прибыли на место, он исчез. Самостоятельные поиски не увенчались успехом, к ним подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

В день пикника Александр оделся по-походному – синий свитер, серая куртка, черные джинсы и черные кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Александра Литовского, сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или 112.