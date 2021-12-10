Защита бывшего ректора Колодяжного добилась передачи дела в Центральный райсуд

Также защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору, но, похоже, рассматривать его будет другой суд Фото: Ирина ШАБАНОВА

10 декабря в Ленинском районном суде на заседании приняли решение по ходатайству защиты 42-летнего бывшего ректора Воронежского государственного технического университета и экс-депутата областной думы Сергея Колодяжного. Его обвиняют в присвоении более 58 млн бюджетных денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На первом заседании адвокаты настаивали, что необходимо изменить территориальную подсудность.

По их мнению, ее определили неверно. Согласно предъявленному силовиками обвинению, Колодяжному вменяют хищение денежных средств университета, которые перечислялись сначала его сотрудникам, а потом непосредственное ему с расчетного счета УФК по Воронежской области, открытого в отделении банка на улице Театральной, 36.

Это и является местом окончания преступления, считают адвокаты. Поэтому суд удовлетворил их ходатайство и готовит дело к передаче в другой район. Похоже, процесс затягивается. Следим за развитием событий.