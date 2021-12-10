В Воронеже водителя, воткнувшего отвертку в глаз гаишнику, осудили на 17 лет

За удар отверткой в глаз полицейскому водителю придется расплачиваться долгими годами в колонии строгого режима. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В пятницу, 10 декабря, в Воронежском областном суде вынесли приговор 40-летнему Виталию К. Его признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, 23 января 2021 года водитель «Волги» ехал в пьяном виде по селу Заброды Калачеевского района. Он не справился с управлением и вылетел на обочину. Подошедшие инспекторы ГИБДД сразу поняли, что водитель изрядно выпил. А он им это тут же доказал своим неадекватным поведением. Водитель схватил отвертку и ударил ею в глаз 30-летнему автоинспектору, а потом попытался повторить то же самое с 22-летним полицейским, еще и укусив его за палец левой руки.

Дебошира скрутили. Во время следствия водитель утверждал, что второго полицейского вообще не трогал. А первого якобы хотел ткнкуть в глаз не острием, а рукояткой отвертки. Но сведения, собранные в качестве доказательств его вины, говорили об обратном. Кстати, полицейскому, получившему удар отверткой в глаз, диагностировали ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга. То есть, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Виталия К. в итоге осудили на 17 лет колонии строгого режима. После освобождения еще полтора года будет действовать ограничение свободы. То есть, как минимум, его обяжут регулярно являться в полицию.