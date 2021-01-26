Следователи арестовали пьяного водителя, который воткнул отвертку в глаз гаишнику

ЧП случилось в Калачеевском районе. Фото: Василий Вахрин

В Воронежской области пьяный водитель покалечил инспектора ДПС. Как сообщили в региональном СУ СКР, днем 23 января в селе Заброды Калачеевского района полицейские заметили съехавший на обочину автомобиль. За рулем «Газели» находился 39-летний местный житель.

- Поскольку у мужчины визуально были обнаружены признаки алкогольного опьянения, сотрудник полиции предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, для чего они проследовали в стоящую рядом патрульную машину, - рассказывают в ведомстве.

Находясь на переднем сидении «Лады Весты» водитель внезапно ударил отверткой 30-летнего инспектора ДПС. Инструмент лежал в кармане куртки нападавшего.

- Сотрудник полиции получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Сотрудника полиции госпитализировали в медицинское учреждение, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Силовики арестовали нападавшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». За такое преступления может грозить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.