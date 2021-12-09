От коронавируса скончались еще 65 воронежцев

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
За минувшие сутки от осложнений коронавируса умерло еще 65 воронежцев. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии от опасной болезни скончались уже 9 368 жителей области.
Что касается заболевших, то за 24 часа Covid-19 нашли у 688 человек. Число заражений впервые с середины осени опустилось ниже цифры в 700 человек.
С учетом новых данных, за весь период пандемии коронавирусом в Воронежской области уже заразились 183 тысяч 795 граждан.