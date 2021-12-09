В Воронежской области ковидом заболело менее 700 человек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки количество ковид-пациентов в Воронежской области прибавилось на 688 человек. Данными поделился региональный оперштаб в четверг, 9 декабря.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе составило 183 795 человек с начала пандемии. Впервые с середины осени число заболевших за 24 часа опустилось ниже цифры 700. В конце октября и начале ноября она и вовсе достигала 800.

Увеличивается в регионе число привитых. На утро сегодняшнего дня их уже 1 201 458 человек. Оба компонента получили 1 100 808 человек. Количество ревакцинированных воронежцев приблизилось к 160 тысячам.