Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 декабря 2021 15:12

Экс-заместитель начальника полиции воронежской ж/д станции получил условный срок

Суд признал его виновным во взятке
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

В среду, 8 декабря, Россошанский районный суд вынес приговор экс-заместителю начальника отдела полиции на железнодорожной станции Россошь Александру Изотченко. Бывшего руководителя приговорили к двум годам лишения свободы условно и уплате штрафа в размере 20 тысяч рублей за взятку. Кроме того Изотченко не сможет в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.

В пресс-службе УФСБ рассказали, что в основу уголовного дела легли материалы ведомства. В мае 2021 чекисты задержали Александра Изотченко с поличным.