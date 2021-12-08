Экс-заместитель начальника полиции воронежской ж/д станции получил условный срок

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В среду, 8 декабря, Россошанский районный суд вынес приговор экс-заместителю начальника отдела полиции на железнодорожной станции Россошь Александру Изотченко. Бывшего руководителя приговорили к двум годам лишения свободы условно и уплате штрафа в размере 20 тысяч рублей за взятку. Кроме того Изотченко не сможет в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.

В пресс-службе УФСБ рассказали, что в основу уголовного дела легли материалы ведомства. В мае 2021 чекисты задержали Александра Изотченко с поличным.