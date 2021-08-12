В Воронежской области замначальника отделения линейной полиции пойдет под суд за взятку

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В суд передали уголовное дело, фигурантом которого стал бывший заместитель начальника Линейного отделения полиции на железнодорожной станции Россошь. Высокопоставленный правоохранитель обвиняется в получении взятки. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Он обвиняется в совершении должностного преступления по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде неге за незаконное бездействие в пользу взяткодателя).

По версии следствия, мужчина с марта по май 2021 года из корыстных побуждений, скрывал факты систематических хищений дизтоплива одним из руководителей Дирекции аварийно-спасательных средств ЮВЖД. За то, что он «закрывал глаза» на преступление, ежемесячно получал денежные средства. Общая сумма взятки составила 21 тысячу рублей.

Обман вскрыли сотрудники УФСБ по Воронежской области. Обвиняемый вину в совершении преступления признал частично.

Уголовное дело направлено в Россошанский районный суд Воронежской области для рассмотрения по существу.