В Воронеже транспортная прокуратура проверит станцию Масловка после гибели глухонемой матери двух детей

Сотрудники транспортной прокуратуры проверят, каково сейчас состояние дел с обеспечением безопасности на станции Масловка и ближайших к ней перегонах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры проведут проверку на станции Масловка после смерти на путях глухонемой матери двух детей. Напомним, трагедия случилась около семи утра 7 декабря. Женщина переходила пути недалеко от станции Масловка. И была сбита насмерть электричкой. Как уточнили в прокуратуре, поезд ехал по маршруту Лиски-Воронеж.

Проверять работники надзорного ведомства будут то, как на этом участке железной дороги обеспечивают безопасность движения. В частности, каково там состояние инфраструктуры. В случае обнаружения нарушений должностным лицам, отвечающим за эти направления работы, грозят крупные неприятности.