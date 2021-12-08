Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 декабря 2021 8:53

В Воронеже транспортная прокуратура проверит станцию Масловка после гибели глухонемой матери двух детей

Женщину сбила электричка, когда она переходила пути
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники транспортной прокуратуры проверят, каково сейчас состояние дел с обеспечением безопасности на станции Масловка и ближайших к ней перегонах.

Сотрудники транспортной прокуратуры проверят, каково сейчас состояние дел с обеспечением безопасности на станции Масловка и ближайших к ней перегонах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры проведут проверку на станции Масловка после смерти на путях глухонемой матери двух детей. Напомним, трагедия случилась около семи утра 7 декабря. Женщина переходила пути недалеко от станции Масловка. И была сбита насмерть электричкой. Как уточнили в прокуратуре, поезд ехал по маршруту Лиски-Воронеж.

Проверять работники надзорного ведомства будут то, как на этом участке железной дороги обеспечивают безопасность движения. В частности, каково там состояние инфраструктуры. В случае обнаружения нарушений должностным лицам, отвечающим за эти направления работы, грозят крупные неприятности.