В Воронеже электричка сбила насмерть глухонемую мать двоих детей

Глухонемая женщина переходила пути в неположенном месте и попала под электричку. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Во вторник, 7 декабря, около семи часов утра недалеко от станции Масловка случилась ужасная трагедия. По данным транспортной полиции, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и была сбита насмерть электричкой.

Личность погибшей установили. Сбитой поездом женщине было 25 лет, она – мать двоих детей. Электричку девушка, видимо, не заметила, а услышать ее приближение и вовсе не могла, так как была глухонемой. Теперь воспитывать двоих детей будет оставшийся вдовцом муж.