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Происшествия7 декабря 2021 14:56

В Воронеже электричка сбила насмерть глухонемую мать двоих детей

Трагедия произошла у станции Масловка
Олег КУЗНЕЦОВ
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Глухонемая женщина переходила пути в неположенном месте и попала под электричку.

Глухонемая женщина переходила пути в неположенном месте и попала под электричку.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Во вторник, 7 декабря, около семи часов утра недалеко от станции Масловка случилась ужасная трагедия. По данным транспортной полиции, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и была сбита насмерть электричкой.

Личность погибшей установили. Сбитой поездом женщине было 25 лет, она – мать двоих детей. Электричку девушка, видимо, не заметила, а услышать ее приближение и вовсе не могла, так как была глухонемой. Теперь воспитывать двоих детей будет оставшийся вдовцом муж.