Обвиняемые в убийстве воронежской студентки проведут в СИЗО полгода

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Троим парням, подозреваемым в убийстве 20-летней студентки в Новохоперском районе, продлили арест на полгода. Они пробудут в СИЗО до 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР в понедельник, 6 декабря.

Молодым людям предъявили обвинение в середине октября по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Напомним, трагедия произошла во вторник, 7 сентября. По версии следствия, двое жителей Борисоглебска 20 и 23 лет и 26-летний уроженец Волгоградской области, обманули девушку и увезли ее в Новохоперский район. Изначально они знали, что у студентки на банковской карте есть крупная сумма денег. Жестоко убив девушку (на ее теле насчитали не менее 33 ножевых ранений), они похитили у нее карту и мобильный телефон. А тело спрятали в поле возле села Озерное.

После того, как молодые люди были задержаны, их поместили в СИЗО. Также стало известно, что 20-летнего обвиняемого в октябре осудили за кражу (ст. 158 УК РФ). Ему назначили 2,5 года колонии общего режима. Грибановский райсуд установил, что осужденный с подельниками украли запчасти от автомобиля на сумму примерно в 21,8 тысяч рублей.