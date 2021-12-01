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Общество1 декабря 2021 13:21

Проблему канализации на Шишкова в Воронеже решат в 2022 году

Сейчас проект канализационно-насосной системы проходит экспертизу
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В 2022 году власти Воронежа пообещали решить проблему с вечно рекущей канализацией на улице Шишкова в Воронеже. Об этом рассказал во время прямого эфира 1 декабря мэр Вадим Кстенин.

Градоначальник отметил, что знает о ней. По его словам, новая канализационно-насосная система обойдется городскому бюджету в 24 млн рублей. Средства на это предусмотрены. Проектно-сметная документация в данный момент проходит госэкспертизу, после чего будут проведены торги.

– В 2002 году мы эту проблему закроем, – сказал мэр.

Напомним, местные жители уже не раз жаловались на проблему. Раз в месяц-два на Шишкова сильно льет канализация.