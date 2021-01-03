В Воронеже на улице Шишкова 3 января вновь случился потоп. Причина тривиальна – очередной прорыв канализации. Фото последствий вечером воскресенья прислали в редакцию «Комсомольской правды» читатели.Жители затопленного жилого микрорайона «Московский квартал» вновь сообщили о фекалиях, которые рекой льются по проезжей части. Судя по объему воды «прорвало» буквально недавно. Еще утром дорога была относительно сухая.Местные жители уже не раз жаловались на проблему. Ей без малого уже четыре года. Раз в месяц-два на Шишкова происходит такая вот вонючая история. Зловонная жижа льется прямо из люка и в больших объемах.Как рассказали в \\"РВК-Воронеж\\", заявка о нештатной ситуации им уже поступила. Сейчас на место направлена бригада для выяснения причины.Надо сказать, что у жителей и городских властей на этот счет разные мнения. Первые считают, что при строительстве новых домов здесь не рассчитали нагрузку на канализационные сети. Вторые убеждены, что горожане неаккуратны и сами постоянно засоряют канализацию. Впрочем, споры спорами, а проблема так и не решена.