В Воронеже нашли пропавшую в Твери 15-летнюю девочку

с сайта СУ СКР по Тверской области. Фото: другой источник.

15-летнюю девочку, пропавшую в Твери 27 ноября, обнаружили в Воронеже. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Тверской области. Сотрудники ведомства тщательно осмотрели квартиру, где живет школьница. Признаков того, что ее куда-то увезли насильно, они там не обнаружили.

1 декабря сотрудники Следственного комитета сообщили, что школьницу нашли в Воронеже. Почему она подалась в столицу Черноземья и что там делала, не пояснили.

Напомним, 25 ноября стало известно о романтической истории. 15-летняя девушка из поселка Тайга Кемеровской области в Сети познакомилась с парнем из Воронежа и решила уехать к нему. Отчаянную школьницу сняли с поезда недалеко от Омска.