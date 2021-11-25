15-летняя школьница из Сибири убежала из дома, чтобы приехать к возлюбленному в Воронеж

Сначала она хотела добраться до столицы, а уже оттуда - в Воронеж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Кемеровской области искали 15-летнюю школьницу. Она сбежала из дома и никому не сообщила о своих планах. Полиция выяснила, что девушка купила билеты на поезд до Москвы и направляется туда. Ее сняли с поезда недалеко от Омска и доставили в Омское ЛУ МВД России.

На побег школьница отважилась из-за любви. Она познакомилась в интернете с парнем. Пообщавшись в сети, влюбленные решили встретиться, но ситуацию осложнял тот факт, что девушка жила в городе Тайга в Кемеровской области, а парень в Воронеже. Сибирячка решила добраться до возлюбленного самостоятельно и купила билет на поезд. Сначала она хотела добраться до столицы, а уже оттуда - в Воронеж.

- Транспортные полицейские убедились, что с ребенком все в порядке, и незамедлительно сообщили матери и коллегам из Кузбасса об обнаружении пропавшей, - сообщили в пресс-службе транспортной полиции. - До передачи родителям юная жительница Кемеровской области будет находиться под опекой специалистов одного из социально-реабилитационных центров Омска.