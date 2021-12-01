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Общество1 декабря 2021 12:28

В 2024 году левый и правый берег Воронежа свяжет единый веломаршрут

Он пройдет в рамках реконструкции
Евгения ФРОЛОВА
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Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

К 2024 году левый и правый берег Воронежа свяжут ежиным веломаршрутом в рамках реконструкции Петровской набережной и Левобережной зоны. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в ходе прямого эфире» в среду, 1 декабря.

Градоначальник поделился своим мнением о грядущей реконструкции. Проекты первой и второй очереди набережной будут готовы и уже весной следующего года направлены на госэкспертизу. И обе очереди начнут параллельно.

Глава города напомнил, что «Газпром» кроме благоустройства в районе Центра парусного спорта «захватит» и часть набережной, остальную часть благоустроит город.

– Благоустройство набережной левого берега мы синхронизируем с правым берегом. А набережные объединит единый веломаршрут. Это будет в 2024 году, – сказал мэр.

Буквально днем ранее проект второй очереди одобрил и утвердил губернатор Воронежской области.