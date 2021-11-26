В Воронежской области любителя пьяной езды посадили в колонию строгого режима

41-летний мужчина своей постоянной пьяной ездой сам напросился на колонию строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Богучарском районном суде вынесли приговор по уголовному делу 41-летнего местного жителя. Его признали виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В феврале 2021 года этот водитель уже был осужден за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения, тогда ему дали условный срок. Несмотря на это, в августе мужчина вновь сел за руль нетрезвым. В селе Дьяченково Богучарского района его автомобиль остановили полицейские.

Суд отменил условный срок и приговорил любителя пьяной езды к двум годам трем месяцам колонии. Кроме того, на три года его лишили водительских прав.

Напомним, на днях в Воронеже автоинспекторы остановили «Ауди А4», 26-летний водитель которого был так пьян, что у него язык заплетался. Оказалось, что в августе 2020 года его лишили прав на 18 месяцев. Теперь мужчину ждет суд, ему грозит до двух лет лишения свободы.