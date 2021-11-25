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Общество25 ноября 2021 12:33

Жителя Воронежа могут посадить в тюрьму за повторную езду в пьяном виде

Он ехал без прав спустя 15 месяцев после первого правонарушения
Алексей СЕРГУНИН
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В отделе полиции мужчина признал свою вину.

В отделе полиции мужчина признал свою вину.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

26-летнем воронежцу грозит уголовная ответственность в соответствии со ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Когда сотрудники ОБДПС УМВД России Воронежу остановили автомобиль «Ауди А4», мужчина отказался от прохождения освидетельствования, хотя на лицо были видны признаки опьянения: нарушение речи и характерный запах.

При проверке документов выяснилось, что водитель в августе 2020 года был лишен прав на 18 месяцев.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.