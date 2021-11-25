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Общество25 ноября 2021 12:58

В Воронежском госуниверситете продлили «дистант» до конца осеннего семестра

Исключения, как и прежде сделают для лабораторных и научно-исследовательских работ, а также сдачи курсовых
Олег КУЗНЕЦОВ
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На занятия в ВГУ студентам пока ездить не надо.

На занятия в ВГУ студентам пока ездить не надо.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 25 ноября, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий подписал приказ о продлении дистанционого обучения до конца осеннего семестра. Очно разрешили делать только сложные лабораторные и научно-исследовательские работы, а также сдавать курсовые. Для студентов также офлайн пройдет промежуточная аттестация. Впрочем, заочников это не коснется.

Ранее студенты разместили в Сети петицию с предложением продлить дистанционное обучение. При этом они заявили, что не намерены добиваться снижения платы, учитывая нынешний онлайн-формат занятий. Как мы видим, ректор пошел им навстречу.

Напомним, в ВГУ перешли на дистанционную форму обучения с 8 ноября.