В Воронеже студенты создали петицию о продлении дистанта до конца семестра

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студенты ВГУ разместили петицию, в которой обратились к ректору Дмитрию Ендовицкому. Они просят продлить дистанционное обучение до конца семестра. Размещенный на портале change.org документ с 22 ноября подписали уже 2 272 человека.

Многие студенты понимают, что до конца пандемии еще далеко.

– Хотелось бы не заразиться снова от кашляющего преподавателя или сокурсников, – пишут в комментариях.

Многие студенты проживают не в Воронеже. И на время дистанционного обучения они уезжают домой. Возвращаясь, снова видят приказ о продлении «удаленки». Они задают резонный вопрос: «Зачем гонять нас туда-обратно»?

Также в петиции пояснили, что учащиеся не требуют изменения платы за обучение, поскольку качество дистанционного обучения устраивает.

Напомним, студенты ушли на «удаленку» 13 ноября. На последнем совещании ректоров было принято решение о ее продлении до конца ноября.